ناصر بوريطة ينقل رسالة شفوية من الملك إلى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا

نقل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رسالة شفوية من الملك محمد السادس، إلى الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا.

واستقبل الرئيس الإيفواري وزاير الخارجية المغربي، أمس الجمعة، بحضور وزير الشؤون الخارجية الإيفواري، وسفير المغرب في كوت ديفوار، عبد المالك كتاني.

وناقش بوريطة مع الرئيس الإيفولري، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المغرب وكوت ديفوار، وكذا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.