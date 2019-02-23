بايرن ميونخ يهزم هيرتا برلين بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق بايرن ميونخ بالفوز في مباراته البيتية على هيرتا برلين بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بايرن ميونخ اللاعب خافيير مارتينيز.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

وجاءت البداية على غير المتوقع، بزحف هجومي من هيرتا برلين، نحو مرمى الحارس مانويل نوير.

وبعد مرور 10 دقائق، هز دافي سيلك شباك البايرن بعدما تسلم تمريرة بينية، ليراوغ نوير ويضع الكرة في المرمى، قبل أن يلغي الحكم الهدف، لوجود تسلل على مهاجم هيرتا.

وشهدت الدقيقة 14 أول فرصة حقيقية للفريق البافاري، بعدما أطلق جوشوا كيميتش تسديدة صاروخية أرضية، لكنها مرت بجوار القائم.

وساد الهدوء وسط تراجع من البايرن، على غير العادة، في الدقائق الـ25 الأولى.

وكاد الإيفواري سالومون كالو، أن يتسبب في هدف أول للضيوف، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، ليمرر الكرة أمام المرمى، قبل أن يبعدها جيروم بواتينغ.

وتسلم فرانك ريبيري تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع هيرتا بمهارة، قبل أن يسدد على الطائر تجاه المرمى، لكن الحارس روني جارستين تصدى ببراعة.

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ومع بداية الشوط الثاني، قرر نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، إقحام لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا، بدلًا من ليون غوريتسكا.

وعلى عكس سيناريو الشوط الأول، بدأ الفريق البافاري برغبة هجومية واضحة، ليشكل الخطورة على مرمى الضيوف في الدقائق الأولى.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، كاد سيلك أن يتقدم لهيرتا بهدف أول، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد أرضية زاحفة، لكن كيميتش أخرجها ببراعة من قلب المرمى إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58، أقحم كوفاتش الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، بدلًا من مواطنه ريبيري، لتنشيط الناحية الهجومية.

وبعد 4 دقائق، نفذ خاميس رودريغيز ركلة ركنية، ليقابلها خافي مارتينيز بضربة رأسية إلى داخل الشباك.

وسرعان ما غادر كومان أرض الملعب، بعد 9 دقائق فقط على نزوله، إذ بدا متألمًا من إصابة في قدمه، ليضطر كوفاتش للدفع بتوماس مولر بدلًا منه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كريم رقيق، مدافع هيرتا، بعدما تعدى على روبرت ليفاندوفسكي بالضرب بدون كرة.

ونفذ دافيد ألابا الركلة الحرة، التي احتسبها الحكم بعد المخالفة، مطلقًا تسديدة قوية، تصدى لها الحارس روني جارستين، لترتد إلى مولر، الذي صوبها بالقرب من القائم.

وحاول هيرتا في اللحظات الأخيرة، مباغتة أصحاب الأرض بهدف التعادل، لكن كافة المحاولات باءت بالفشل، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز بايرن ميونخ (1-0).