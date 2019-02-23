حديث الأربعاء: 8 سنوات على الثورات | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الأربعاء، 27/ 02/ 2019
الزمان: 19:00
المكان: مساحة، حيفا
تمر هذه الأيام الذكرى الثامنة للثورات العربيّة التي انطلقت عام 2011. انتفضت الشعوب العربيّة بعد عقود على أنظمة الاستبداد للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعيّة والديمقراطية. إلا أن الثورات العربية انحرفت عن مسارها لعدة عوامل منها داخلية ومنها خارجية، أبرزها نجاح الثورات المضادة في القضاء على الحراك الثوري، ودخول بعض الدول إلى أتون حروب أهلية.
تناقش هذه الندوة من "حديث الأربعاء" الثورات العربيّة بعد ثماني سنوات لتقف عندها كحدث يريد إسقاط النظام؛ هل أطاحت به أم أطاح بها؟
ضيوف الندوة
الأمين بوعزيزي – باحث تونسي
مليحة مسلماني – فنانة فلسطينيّة
جوان ريناوي – كاتب فلسطيني
ولاء البوشي – ناشطة سودانيّة
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