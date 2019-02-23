كيف أنتجت الحداثة أنماط تطرّفها؟ | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 26/ 02/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مسرح خشبة، حيفا Advertisements يستضيف مسرح خشبة الباحث في العلوم الاجتماعية علي حبيب الله في محاضرة بعنوان"الحداثة والتطرف - كيف أنتجت الحداثة أنماط تطرّفها؟".

المحاضرة تحاول أن تُبيّن تورُّط الحداثة ومفاهيمها في إنتاج التطرف وصناعته، عبر منجزاتها الحداثية فيما يتعلق بمفهومي العقلانية والحرية، بدءًا بالفاشيّات الأوروبيّة وصولًا إلى التطرُّف الديني فيما يُعرف بالجهاديّة الانتحاريّة في المنطقة العربية وأوروبا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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