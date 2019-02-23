أبناء سخنين يعود للانتصارات في منافسته على البقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين لتذوق طعم الانتصارات بعد مرور 12 مباراة متتالية بدون أي فوز، وذلك على حساب ضيفه بني يهودا بعد التغلب عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" بمدينة سخنين وسط غياب المشجعين بسبب العقوبة التي فرضت على الفريق المحلي في أعقاب أحداث مباراة مكابي بيتح تيكفا.

وظهر الفريق السخنيني بمستوى متكافئ مع نظيره، وقد كان هدف السبق لصالح الفريق الضيف من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 24 دقيقة على بداية المباراة، إلا أن الرد والعودة إلى المباراة من طرف أصحاب الأرض كان سريعا بعدما اقتنص اللاعب شلومي أزولاي هدف التعادل من ضربة رأسية وصلته من ضربة حرة من قدم اللاعب مهران راضي في الدقيقة 27.

وخلال مجريات الشوط الثاني قدم الفريق السخنيني مستوى أفضل من بني يهودا، وكان الطرف الأقرب لمضاعفة تفوقه حتى حقق ذلك في الدقيقة 76 من رأسية اللاعب إيهاب غنايم بعد ركلة ركنية نفذها اللاعب مهران راضي.

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وبهذا الفوز رفع سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري، ورغم ذلك فقد عزز آماله بالبقاء نظرًا لتعثر وخسارة الفرق المنافسة له في قاع اللائحة.

هذا، وسيحل اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي تل أبيب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي لكأس الدولة، علمًا أن مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز الأخير بالنتيجة 1-4.

وسيواجه الفريق السخنيني نظيره مكابي حيفا في مباراته القادمة بالدوري يوم السبت المقبل على ملعب الأخير "سامي عوفر".