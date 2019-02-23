هاتريك لميسي: فوز مثير لبرشلونة على إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه إشبيلية برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي (هاتريك) ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدفي إشبيلية كل من اللاعبين خيسوس نافاز وغابرييل ميركادو.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

أول تهديد صريح في المباراة، كان بأقدام البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي أرسل تسديدة قوية، تصدى لها حارس إشبيلية على مرتين في الدقيقة العاشرة.

وأهدر وسام بن يدر لاعب إشبيلية، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه الأندلسي، حيث سدد كرة قوية لكن اصطدمت بقدم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في الدقيقة 18.

ونجح خيسوس نافاس، في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 22، من هجمة مرتدة قادها وسام بن يدر، قبل أن يمرر الكرة لنافاس على الجهة اليمنى، الذي سدد بقوة على يمين الحارس تير شتيغن.

وحاول أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، تعديل النتيجة بكرة رأسية قوية على يسار حارس إشبيلية فاتشيك، الذي تألق في التصدي لها في الدقيقة 24.

وسجل ليونيل ميسي قائد برشلونة، هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 26، حيث أرسل الكرواتي إيفان راكيتيتش كرة عرضية من الجهة اليسرى، سددها البرغوث من لمسة واحدة في أقصى يمين مرمى فاتشيك.

وأهدر بروميس مهاجم إشبيلية، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه مرة أخرى، حيث سدد كرة قوية علت مرمى تير شتيغن في الدقيقة 35.

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ونجح غابرييل ميركادو في تسجيل الهدف الثاني لإشبيلية، في الدقيقة 42، حيث استقبل كرة عرضية مميزة من سارابيا، ليُسكنها بنجاح على يمين الحارس تير شتيغن.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إجراء تغييرين دفعة واحدة، بإشراك سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبلي بدلًا من نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال، وأخيرًا ألينيا بدلًا من كوتينيو.

وعلى الجانب الآخر، قرر بابلو ماشين مدرب إشبيلية، الدفع بفرانكو فاسكيز بدلًا من غابرييل ميركادو، ثم أشرك إبراهيم أمادو بدلًا من ماكسيمليان فوبر، وأخيرًا روكي ميزا بدلًا من ماركو روج.

وأهدر عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، فرصة ثمينة لتسجيل التعادل للبارسا في الدقيقة 52، حيث مرر له سواريز كرة عرضية أمام المرمى، لكنه بالغ أثناء استلامه للكرة.

واقتنص ليونيل ميسي، هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67، حيث مرر عثمان ديمبلي، كرة عرضية له من الجهة اليمنى، ليُسدد النجم الأرجنتيني بقوة، في أقصى يسار حارس إشبيلية فاتشيك.

وواصل اللاعب الأرجنتيني محاولاته، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، وأرسل تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى إشبيلية في الدقيقة 71.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث الشخصي له ولبرشلونة، في الدقيقة 85، حيث سدد ألينيا، الكرة التي اصطدمت بمدافع إشبيلية كاير، ليجد ميسي نفسه منفردًا بالمرمى ويُسكن الكرة داخل الشباك بنجاح.

وسجل لويس سواريز، الهدف الرابع لبرشلونة، في الدقيقة 94، بعدما استلم تمريرة متقنة من ميسي، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة على إشبيلية.