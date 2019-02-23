الأخوة كفر مندا يفوز بمباراة القمة على هـ. البعينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق الأخوة كفر مندا مباراة القمة أمام هبوعيل البعينة لصالحه بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".
وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر مندا، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب يانيف درعي من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 حسم اللاعب محمد أبو ريا المباراة لصالح الأخوة كفر مندا بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك هبوعيل البعينة.
ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح هبوعيل البعينة بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء، والتي لم ينجح اللاعب عمر سبع من ترجمتها إلى هدف.
كما شهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء بوجه لاعب الأخوة كفر مندا، أحمد زعرورة، في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز رفع الفريق المنداوي رصيده من النقاط إلى 49 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين تجمد رصيد هبوعيل البعينة عند 45 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.
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