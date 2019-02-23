انت الان تتابع تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يكشف سر تخليه عن الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 10:05 مساءً - كشف ضابط سابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو، أنه لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء وصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، عن الضابط السابق آندرو كيم، الذي شارك في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغ يانغ، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي أدلى بهذا التصريح الشخصي النادر لبومبيو خلال زيارته بيونغ يانغ في أبريل 2018، والتي كانت تهدف إلى وضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسنغافورة، في يونيو الماضي.

ونقل آندرو كيم عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لبومبيو، عندما سُئل عما إذا كان يعتزم إنهاء برنامجه النووي: "أنا أب وزوج.. ولديَّ أطفال".

وأضاف آندرو كيم، خلال محاضرة، أمس الجمعة، بمركز آسيا المحيط الهادي للأبحاث في جامعة ستانفورد بصفته أستاذاً زائراً بها: إن زعيم كوريا الشمالية أوضح قائلاً: "لا أريد أن يحمل أطفالي عبء السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم".

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وقبل تقاعده من الاستخبارات المركزية الأمريكية، رافق آندرو كيم العام الماضي بومبيو، الذي كان مديراً حينها للوكالة، إلى بيونغ يانغ. وأسس مركز البعثة الكورية التابع للوكالة في أبريل 2017.

وقال آندرو كيم إن الزعيم الكوري الشمالي عبَّر عن رغبة قوية في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أبدى استعداده لما هو مطلوب لإنهاء برنامج الأسلحة النووية.

وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلت، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي كوري شمالي قوله إن زعيم البلاد غادر بيونغ يانغ ظهراً على متن قطار، متجهاً إلى فيتنام.

وتعهد كيم وترامب، خلال قمتهما في سنغافورة، بالعمل على تحقيق السلام بين بلديهما، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان مجدداً يومي الأربعاء والخميس المقبلين في هانواي، ومن المتوقع أن يركزا على الخطوات التي يمكن أن تتخذها بيونغ يانغ في سبيل نزع السلاح النووي، والتنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن في المقابل.