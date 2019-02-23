داعش يتبنى هجوما إرهابيا في نيجيريا .. والجيش ينفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أنه نفذ هجوما صباح اليوم السبت، على مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا، قبل ساعتين من انطلاق انتخابات الرئاسة.

وقالت ولاية غرب أفريقيا التابعة للتنظيم الإرهابي، في بيان نشرته وكالة أنباء أعماق، أن الهجوم استهدف مطار المدينة وقاعدة عسكرية ومبنى حكوميا.



وقالت مصادر أمنية لرويترز، إن إرهابيين هاجموا المدينة، وسمع صحفيون من رويترز دوي انفجارات وإطلاق نار، لكن الجيش النيجيري نفى وقوع هجمات، وقال إن هذه الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية.





وكان شهود عيان قد أكدوا، السبت، أنهم سمعوا دوي انفجارات في "مايدوجوري" عاصمة ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا قبل ساعتين من موعد بدء الانتخابات الرئاسية.

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و قال عدد من السكان إن أشخاصا مجهولين هاجموا بلدة بشمال شرقي نيجيريا، وأجبروا أهلها على الفرار قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها.



وقال إبراهيم جوبي أحد سكان قرية "جيدام" الواقعة شمال شرقي البلاد: "لقد هربنا مع زوجاتنا وأولادنا ومئات آخرين، إننا الآن نجري ونختبئ في الأدغال".

كان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قرر، السبت الماضي، تأجيل انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها في نيجيريا 16 فبراير/شباط، إلى 23 فبراير/شباط.

ويواجه الرئيس محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبوبكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.