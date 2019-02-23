الملك سلمان يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين السعودية ومصر، وفرص تعزيزها وتطويرها.



كما استقبل الملك سلمان، أيضا، مساء اليوم، بمقر إقامته في مدينة شرم الشيخ، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.





وكان العاهل السعودي، وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنطلق، غداً الأحد، وتستمر لمدة يومين.

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واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له لدى وصولهما إلى مطار شرم الشيخ الدولي (شرق) مصر.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد القمة العربية الأوروربية هي الأولى من نوعها بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويتوقع أن تبحث عدداً من القضايا الإقليمية على رأسها إيجاد حلول للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



