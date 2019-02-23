العسكرية العراقية تعلن اعتقال متسللين من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت، اعتقال "إرهابيين" ضُبطا متسللين من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.
وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين تسللا من الحدود العراقية مع سوريا".
وأشارت إلى أن المعتقلين اعترفا بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنهما هربا إلى سوريا إبان معارك التحرير التي خاضتها قوات الأمن العراقية ضد التنظيم، لافتة إلى أنهما كانا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.
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