تعرض مصنع للانهيار، اليوم السبت، بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خلال تواجد العمال بداخله وأسرعت قوات الأمن والحماية المدنية إلى المكان، بعد انهيار المصنع المكون من 3 طوابق، حيث تم انتشال عامل واحد من تحت الأنقاض. وجار العمل على إنقاذ باقي المواطنين المتواجدين تحت الركام، وهم 4 عمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. انهيار مصنع فوق العمال في محافظة المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.