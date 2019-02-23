شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم عبد الماجد يفضح شيوخ الإخوان: دافعوا عن عورة آيات عرابى وتجاهلوا جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فضح آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربين خارج مصر، وكذلك شيوخ الجماعة الذين يدعمونها.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": عندما كشفت عن عورة آيات عرابى ومصائبها استصرخت المندسة بعض الشيوخ قائلة، إنه ينشر عورتي!.

وفضح عاصم عبد الماجد شيوخ الإخوان قائلا: "اندلق بعضهم مدافعا عن عورتها المصونة دون أن يكلف خاطره بالتأمل في المصيبة التي تضمنها كلامها، وهكذا حصلت المندسة على تأييد الشيوخ لها وأفلتت بجريمتها".

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