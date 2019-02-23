خطط للاستيلاء على "حلايب".. من هو محمد إيلا رئيس وزراء السودان الجديد؟

مصراوي - كتب - محمد عطايا:
قرر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، تعيين محمد طاهر إيلا في منصب رئيس مجلس الوزراء، استكمالاً لإجراءاته التي أعلنها أمس، والتي شملت تعيين وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، نائبًا أول له مع احتفاظه بمنصبه.
وفي خطابه أمس الجمعة، فرض البشير حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، فضلاً عن دعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، في محاولة لفتح أبواب الحوار والمبادرات الوطنية.
ويبدو أن البشير اختار من يرتبط معه بعلاقة...
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