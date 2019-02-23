وزير الدفاع القطري: أطلعنا البشير على التعاون في مجال الدفاع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وجود تعاون عسكري بين بلاده والسودان إلى جانب تعاون مشترك في المشروعات التنموية.

وأوضح العطية، في تصريحات للصحافيين عقب لقاءه الرئيس السوداني عمر البشير في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم، "أننا أطلعنا البشير على واقع العلاقات المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع والمشروعات التنموية بين البلدين".

ولفت إلى "أننا تحدثنا عن الدعم المستمر لاتفاقية دارفور وإمكانية تسريع الإجراءات المتبقية في هذا المجال".