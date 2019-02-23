الحزب الحاكم في السودان يتخذ قرارا بتأجيل مؤتمره العام

اتخذ حزب المؤتمر العام الحاكم في السودان قرارا بتأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في نيسان المقبل، وذلك إلى أجل غير مسمى "نظرا للمتغيرات على الساحة السياسية".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد البشير بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".