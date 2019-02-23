برلماني إيراني: طهران ستدخل مباشرة لمواجهة الإرهابيين إذا عجزت باكستان

أكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أنّ "إيران ستدخل مباشرة لمواجهة الإرهابيين إذا عجزت الحكومة الباكستانية".

وبيّن في حديث صحافي، أنّ "لجنة الأمن القومي بالبرلمان درست في اجتماعها الأخير حادث سيستان وبلوشستان الأخير، حيث حازت نقاط عدّة على الأهمية: منها أنّ أعداءنا يواصلون يوميًّا التخطيط والتآمر وقد تمّ إحباط عشرات المؤامرات من قبل القوات الأمنية، وقد تنجح بعض المؤامرات أحيانًا، في حين أنّ عشرات المؤامرات يتمّ كشفها من قبل القوات الأمنية خلال الأسبوع واليوم".

وشدّد حسيني على أنّ "البلد الّذي يواجه هذا الحجم من العداء والتآمر والتخطيط ضدّ أمنه، لا بدّ أن تبذل قواته الأمنية والعسكرية وأمنه الداخلي جهودًا أكبر"، موضحًا أنّ "في المقابل ، إنّ أعداءنا يستخدمون كلّ قواهم، ويستغلّون أراضي جيراننا، ولو كان التخطيط والتنظيم وتخزين الأسلحة والتدريب يتمّ داخل إيران، لكنّا قد قضينا عليهم في يوم واحد، ولكن هذه الأمور تتمّ في أراضي دولة أخرى، من ثمّ يلوذون بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم الإرهابية".