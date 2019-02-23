مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا وطرد جميع موظفي سفارتها بكراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا وطرد جميع موظفي سفارتها في العاصمة كراكاس.

ولفت مادورو إلى "أنني أقوى من أي وقت مضى، وقوي مثل شجرة من خلال قيادتي للبلاد الآن ولسنوات عديدة"، موضحاً "أنني أعطي الأمر للشعب والقوات المسلحة الفنزويلية، في حال سمعتوا في يوم ما في الأخبار حدوث شيء ما لي، لا تترددوا ولو لثانية في النزول إلى الشوارع لحماية الوطن".

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق، أمام العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر الإنترنت.

وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو قد توجه إلى الحدود مع البرازيل للإعلان عن دخول أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد في ظل اعتراض حكومة مادورو.

وأغلقت السلطات الفنزويلية ثلاثة معابر حدودية مع كولومبيا لمنع دخول المساعدات عبر الحدود.