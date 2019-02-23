إخماد حريق داخل سيارة في علما الشعب وآخر شب داخل شقة سكنية في عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة في علما الشعب - صور، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على إخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية في الطبقة الثالثة من أحد المباني السكنية في عاليه،

و قد اقتصرت الأضرار على الماديات".