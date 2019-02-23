شربل بموضوع الزواج المدني: السلطة الدينية أقوى من السلطة التشريعية

ركّز وزير الداخلية السابق مروان شربل، على أنّه "تبيّن من خلال المواقف الأخيرة أنّ الطائفة الإسلامية لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالزواج المدني الإلزامي، وفهمت أنّ رجال الدين المسيحيين والمسلمين لن يقبلوا به".
وتوقّع في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لن نصل إلى نتيجة قانونية تسمح بالزواج المدني في لبنان، لأنّ السلطة الدينية أقوى من السلطة التشريعية في هكذا مواضيع".
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