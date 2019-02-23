البعريني: نثني على قرار وزير الصحة بشأن مستشفى حلبا الحكومي

نوه عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، باعلان وزير الصحة جميل جبق إلغاء السقف المالي في مستشفى حلبا الحكومي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكد أن "حكومة إلى العمل تثمر في عكار، وأول الغيث إلغاء السقف المالي في المستشفى الحكومي في حلبا، نثني على هذا القرار الذي من شأنه حفظ كرامة المرضى العكاريين في الحصول على حقهم في الاستشفاء".
ولفت إلى "أننا نثني على هذا القرار وندعو جميع وزراء حكومة إلى العمل إلى أن يحذوا حذو معالي الوزير جبق، وإلى المناطق في الاطراف در، وهذه سياسة دولة رئيس الحكومة في انصافنا".
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