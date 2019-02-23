أوضحت مصادر كنسية مارونية، لقناة الـ"LBCI"، أنّ "ما قصده البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بإشارته إلى أنّه مع الزواج المدني الإلزامي، هو أنّ كلّ القوانين في لبنان والعالم تكون شاملة وللجميع ولا استثناءات، وإذا كان لا بدّ من زواج مدني، فليكن إلزاميًّا لجميع الطوائف المُعترف بها في لبنان؛ لأنّ أي قانون بصفة اختيارية، يعني تمييزًا بين الناس".
وبيّنت المصادر "أنّنا لسنا ضدّ الزواج المدني بالمطلق، ولا نعتبره بمثابة زنا على ما ينظر إليه غيرنا، لكن من يعقده تكون لديه مشكلة مع سر الزواج، أحد أسرار الكنيسة السبعة، ومن واجب الكنيسة تصحيح وضعه والزواج كنسيًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر كنسية للـLBCI: لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق ولا نعتبره بمثابة زنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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