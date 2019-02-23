حرب: شكرا لفرح العطاء على مبادرة تنظيم أرشيف محكمة التمييز

شكر النائب السابق بطرس حرب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "‏حركة "فرح العطاء"، على مبادرتها في تنظيف وتنظيم أرشيف ملفات محكمة التمييز وقراراتها، وهو ما كنا بدأنا العمل لتحقيقه، مع عدد من مكاتب المحامين، وعلى أمل ان تطال هذه العملية، كل أقلام المحاكم في لبنان، لأنه من المعيب أن لا نحمي ثروتنا القانونية".

ولفت إلى أنه "من المعيب أن يتخلف لبنان، عن تطوير عمل المحاكم ألكترونيا، وتسهيل أمور المتقاضين في قصور العدل في لبنان. فإلى قصور العدل في العالم، وفي بعض الدول العربية، كالإمارات مثلا، إذهبوا وتفرجوا، لعلكم تدركون أين لبنان من التطور. فحق المواطنين في عدالة تحمي حقوقهم وحرياتهم مقدس".