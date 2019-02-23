جبق نفى ما نسب إليه عن حق الأطباء الفلسطينيين بالتوظيف في المستشفيات اللبنانية

أكّد وزير الصحة العامة جميل جبق، بعد انتشار خبر مفاده بأنّه اعتبر خلال لقائه وفدًا من تحالف القوى الفلسطينية، أنّ من حقّ الأطباء الفلسطينيين ممارسة مهنتهم والتوظيف في المستشفيات اللبنانية، "أنّه لم يدل بأيّ تصريح مماثل، خصوصًا أنّه لا يتطابق مع القوانين اللبنانية".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "لا إذن يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في لبنان دون أن يكونوا منتسبين إلى نقابة الأطباء، أو يحملون الجنسية اللبنانية".