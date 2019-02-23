أكّد وزير الصحة العامة جميل جبق، بعد انتشار خبر مفاده بأنّه اعتبر خلال لقائه وفدًا من تحالف القوى الفلسطينية، أنّ من حقّ الأطباء الفلسطينيين ممارسة مهنتهم والتوظيف في المستشفيات اللبنانية، "أنّه لم يدل بأيّ تصريح مماثل، خصوصًا أنّه لا يتطابق مع القوانين اللبنانية".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "لا إذن يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في لبنان دون أن يكونوا منتسبين إلى نقابة الأطباء، أو يحملون الجنسية اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر جبق نفى ما نسب إليه عن حق الأطباء الفلسطينيين بالتوظيف في المستشفيات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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