النشرة: وفد من "أنصار الله" جال في عين الحلوة والتقى القوى الفلسطينية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "وفدًا قياديًّا من حركة "أنصار الله"، ضمّ نائب الأمين العام ماهر عويد وأعضاء شورى الحركة، جال في مخيم عين الحلوة والتقى اللواء منير المقدح وممثّلي عصبة "الأنصار الإسلامية".

ولفت إلى أنّه "تمّ التأكيد من قبل الحاضرين على ضرورة الوحدة الفلسطينية والحفاظ على المخيمات وتجنيبها أي صراعات تزيد من معاناة أهلها، بالإضافة إلى ضرورة العمل الفلسطيني الموحّد وتوحيد الجهود لعقد لقاء فلسطيني يضمّ جميع القوى الفلسطينية، لما فيه مصلحة للقضية الفلسطينية".