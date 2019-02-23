معلومات الـLBCI: لقاء جمع أمس الحريري وميقاتي الذي أكد عدم دخوله معركة الانتخابات بطرابلس

كشفت معلومات قناة الـ"LBCI"، أنّ "اجتماعًا حصل ليل أمس الجمعة بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والنائب نجيب ميقاتي، في "بيت الوسط".

وبيّنت أنّ "ميقاتي أكّد أنّه لن يدخل معركة الانتخابات الفرعية في طرابلس"، لافتةً إلى أنّ "البيان الّذي صدر اليوم عن مكتبه الإعلامي كان نتيجة اللقاء أمس".

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي، أنّ "تفاديًا لتحليلات واجتهادات في غير موقعها، يؤكّد ميقاتي حرصه على العلاقة مع الحريري وعلى التعاون المتين القائم بينهما، ويشدّد على أنّ الأولوية لديه في موضوع الانتخابات الفرعية هي مصلحة طرابلس وأهلها، ومن هذا المنطلق فهو يجري الاتصالات اللازمة مع كلّ الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، على قاعدة أنّ وحدة الصف هي أكثر من ضرورة في ظلّ التحديات الراهنة والداهمة، فاقتضى التوضيح".