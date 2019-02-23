محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تزور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة بورسعيد، غدًا الأحد، لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي من المقرر أن تستمر حتى 27 فبراير الجاري.
ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الوزيرة فور وصولها إلى المحافظة، لمرافقتها في جولة على عدد من المنشآت الصحية، للوقوف على استعدادات بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الوزيرة تفقد مستشفيات بورفؤاد العام، الزهور، المبرة، وبورسعيد العام "الأميري"، وكذلك الوحدة الصحية ومستشفى بحر البقر جنوب بورسعيد، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة العرب لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. وزيرة الصحة تدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.