غدا.. وزيرة الصحة تدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تزور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة بورسعيد، غدًا الأحد، لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي من المقرر أن تستمر حتى 27 فبراير الجاري.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الوزيرة فور وصولها إلى المحافظة، لمرافقتها في جولة على عدد من المنشآت الصحية، للوقوف على استعدادات بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الوزيرة تفقد مستشفيات بورفؤاد العام، الزهور، المبرة، وبورسعيد العام "الأميري"، وكذلك الوحدة الصحية ومستشفى بحر البقر جنوب بورسعيد، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة العرب لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.