التقديم في هذه السن.. افتتاح المرحلة الثالثة من جامعة الطفل بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت جامعة دمنهور، اليوم السبت، المرحلة الثالثة لجامعة الطفل للعام الدراسي 2019 بحضور الدكتور جمال عمران، نائب رئيس جامعة دمنهور، والدكتور عبدالحميد السيد، عميد كلية الزراعة والمشرف على نشاط جامعة الطفل وبعض أولياء الأمور.

وينفذ البرنامج حاليًا من خلال 25 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ويتيح للأطفال إمكانية ممارسة الأنشطة العلمية والعملية والنظرية المختلفة داخل الجامعة على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة، لتقديم أنشطة مختلفة في الطاقة، والمياه، والتنوع الحيوي، والعلوم الإنسانية، والصحة، وغيرها من العلوم الحديثة.

ويمارس الأطفال النشاط في أيام السبت من كل أسبوع بواقع 30 مرة مقسمة على 3 فترات دراسية، والبرنامج مجاني بدون مصروفات، والتقديم إلكتروني من خلال موقع أكاديمية البحث العلمي في شهر مارس من كل عام، ولا توجد شروط إلا السن الذي يتراوح بين 9- 14 سنة.