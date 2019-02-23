غدا.. الوادي الجديد تبدأ حملة لتطعيم 39 ألف طفل ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تبدأ مديرية الصحة في محافظة الوادي الجديد، غدًا الأحد، تنفيذ الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال بمراكز المحافظة الخمسة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إن الحملة تبدأ غدًا الأحد، وتستمر حتى الأربعاء 28 فبراير الجاري، وتستهدف تطعيم 39067 طفلاً من خلال 61 فرقة طبية ثابتة تعمل بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، 165 فرقة متحركة موزعة للعمل بالأحياء السكنية بنظام من منزل إلى منزل.

وأضافت مشرف، أن مواعيد عمل الفرقة الثابتة من 8 صباحًا وحتى 8 مساء، والمتحركة من 8 صباحًا وحتى 5 مساء، لتحصين جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة من المصريين وغيرهم في إطار خطة الوزارة بقيادة الدكتورة هالة زايد، للحفاظ على مصر دولة خالية من مرض شلل الأطفال.