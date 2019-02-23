القبض على مسئول في "مياه الغربية" متلبسا بتقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الغربية، اليوم السبت، القبض على مسئول بي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أثناء تقاضيه رشوة 10 آلاف جنيه من أحد العملاء، لتقديم خدمة له من الشركة دون وجه حق.

وتلقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بلاغًا من أحد المواطنين يتهم فيه مسئولًا بقسم السرقات بالشركة، بطلب رشوة مالية لتسهيل إجراءات مخالفة للقانون.

على الفور تم إعداد الكمين اللازم للقبض عليه، وتمكن ضباط الهيئة من ضبط الموظف أثناء تلقيه المبلغ المالي داخل الشركة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم وتولت التحقيق.