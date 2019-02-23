"مصرع عامل وآخر في غيبوبة".. إنقاذ 4 من تحت أنقاض مصنع المنوفية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية -عاشور أبو سالم:

أعلن الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف في محافظة المنوفية، مصرع "فوزي السيد حميد" 65 سنة، عامل، عقب استخراجه من تحت أنقاض مصنع الألوميتال المنهار في قرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم بالمنوفية، فور وصوله إلى مستشفى الجامعة بعد إصابته بتوقف في عضلة القلب.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم نقل أحد الأهالي من جيران المصنع المنهار "حمدي توفيق" 48 سنة، عقب إصابته ونقله إلى المستشفى أثناء مساعدته القوات في رفع أنقاض المصنع المنهار، عقب إصابته بكسر في العمود الفقر، واشتباه نزيف.

مضيفًا أنه تم استخراج عامل آخر من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى الجامعي، لكن حالته غير مستقرة لإصابته بغيبوبة.

يذكر أن قرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم، شهدت انهيار سقف مصنع ألوميتال فوق رؤوس 4 عمال، وتم الدفع بـ8 سيارات، لإنقاذهم.