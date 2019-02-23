مستشار ترامب للأمن القومي يلغي زيارة كوريا الجنوبية للتفرغ لفنزويلا

أعلن جاريت ماركيز، المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن الأخير ألغى رحلته المقررة إلى كوريا الجنوبية، من أجل التركيز على الأزمة في فنزويلا.

جاء ذلك حسبما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء "بلومبرج".

يأتي ذلك بينما يواجه الجيش الفنزويلي قراراً محورياً بشأن ما إذا كان سيسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى البلاد.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. واعترفت به خمسون دولة بينها الولايات المتحدة. ما أدى إلى أزمة سياسية مع استمرار الرئيس نيكولاس مادورو في الحكم.

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