فرنسا تعتقل محتجين من "السترات الصفراء" في الأسبوع الخامس عشر من التظاهر

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، محتجين من حركة السترات الصفراء الذين خرجوا في مسيرات في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

واعتقلت السلطات، اليوم السبت، 14 شخصاً في باريس لكن المسيرات اتسمت بشكل عام بالسلمية عبر أحياء العاصمة الراقية وكانت محاطة بحضور مكثف من الشرطة.

كما اعتقل 15 شخصاً آخرين في مدينة كليرمون فيران وضبطت مواد قد تكون خطرة قبل المسيرة التي قالت الشرطة إن 2500 شاركوا فيها في المدينة.

وشكلت الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة في مايو 2017.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 11600 شخص شاركوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد من بينهم أربعة آلاف في العاصمة. ويعد ذلك ارتفاعاً في أعداد المشاركين عن الأسبوع الماضي الذي شارك في مسيراته 10200 شخص من بينهم ثلاثة آلاف في باريس.

وتضاءلت أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام منذ ذروة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي والتي شهدت العاصمة خلالها أسوأ أعمال شغب وتخريب ونهب منذ عشرات السنين.

وبعد أن تدنت شعبية ماكرون، في أعقاب العنف والاشتباكات خلال الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، بدأت في التعافي عقب إطلاقه سلسلة من النقاشات عبر البلاد بهدف التواصل مع الناخبين خاصة في المناطق الريفية.

وحظي ماكرون بترحيب حار، اليوم السبت، في معرض باريس السنوي للمزارع والتقط صوراً ذاتية (سيلفي) مع عارضين وتبادل الحديث مع مزارعين وهو يتجول لساعات وسط الحشود والحيوانات.