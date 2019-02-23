بدء فرز أصوات انتخابات الرئاسة في نيجيريا بعد يوم شهد 16 قتيلاً

بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة في نيجيريا، اليوم السبت، بعد يوم دام من الانتخاب شهد مقتل 16 شخصاً على الأقل.

وقال كل من الرئيس النيجيري محمد بخاري ومنافسه الرئيسي رجل الأعمال عتيق أبو بكر، اليوم السبت، لدى إدلائهما بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت لمدة أسبوع، إنه واثق من الفوز.

ويقول محللون إن السباق بينهما متقارب وإن نتيجة الانتخابات ستعتمد على مدى ثقة الناخبين في قدرة أي منهما على تعزيز الاقتصاد الذي لا يزال يستعيد عافيته من ركود أصابه عام 2016.

ويسعى بخاري، وهو حاكم عسكري سابق جرى انتخابه لاحقاً، لنيل فترة رئاسية ثانية لأكبر بلد في القارة من حيث عدد السكان وكمنتج للنفط الخام، بينما تعهد أبو بكر، وهو مرشح المعارضة الرئيسي ونائب الرئيس السابق، بتوسيع دور القطاع الخاص.

ويتصدر بخاري وأبو بكر سباق الانتخابات الرئاسية الذي يشارك فيه نحو 70 متنافساً. وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة قد أرجعت تأجيل الانتخابات قبل ساعات قليلة من بدئها قبل أسبوع إلى مشاكل لوجيستية.

وقال شهود إن التصويت انتهى في بعض المناطق في أنحاء البلاد وبدأ فرز الأصوات.

وقال فستاس أوكوي المسؤول الكبير في المفوضية إن ساعات التصويت ستمدد في مراكز الاقتراع التي شهدت تأخيرات.

وأضاف أن هناك مشكلات أخرى واجهت التصويت بما يشمل مشكلات أمنية يتم التعامل معها وأعطال في ماكينات بطاقات الناخبين وسيتم استبدالها.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد 72.8 مليون شخص.

وقال بخاري، الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه في "داورا" في ولاية كاتسينا بشمال البلاد، لدى سؤاله عما إذا كان سيهنئ منافسه إذا فاز "سأهنئ نفسي لأنني أنا الذي سأكون الفائز".

وأدلى أبو بكر بصوته في ولاية أداماوا بشرق البلاد.

وقال للصحفيين، بعد إدلائه بصوته "أنا معجب بإقبال الناس الكبير على التصويت... أتطلع لانتقال ناجح (للسلطة)".

في الأثناء، أحصى تكتل جمعيات من المجتمع الأهلي معني بمراقبة الانتخابات في نيجيريا سقوط 16 قتيلاً، اليوم السبت في أعمال عنف واكبت الاقتراع.

وأعلن تحالف جمعيات مستقلة من المجتمع الأهلي يدعى "غرفة الأزمات" ويدافع عن الحوكمة، أنه "إلى حين عقد هذا الاجتماع، سجل سقوط 16 قتيلاً في ولايات البلاد".

وتبقى هذه الحصيلة متدنية نسبياً في البلد، البالغ عدد سكانه 190 مليون نسمة والذي يشهد أعمال عنف يومية ولا سيما في فترة الانتخابات. وقد جرت عمليات التصويت في هدوء نسبي في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت الجمعيات عن وقوع حوادث في لاغوس، العاصمة الاقتصادية، حيث منع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في بعض مراكز الاقتراع، وقام بعض مثيري الشغب بإحراق بطاقات انتخاب وصناديق اقتراع.

وفي ولاية ريفرز (جنوب شرق) المعروفة بنسبة العنف والإجرام المرتفعة فيها، قام مسلحون بقتل سياسي محلي عضو في "مؤتمر عموم التقدميين" وشقيقه.

وألقيت أصابيع من الديناميت في المدينة عند فتح مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين، بدون التسبب بوقوع ضحايا. كما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية عن سرقة بعض صناديق الاقتراع ولوازم انتخابية.

وتم تمديد فترة التصويت في بعض الولايات بعد حصول مشكلات لوجستية، ولا سيما مع آلات التصويت الإلكتروني.

وأسفرت أعمال العنف عن سقوط 233 قتيلا منذ أكتوبر، حسب مكتب المراقبة "اس بي ام اينتلجينس". وقال مركز الاتصالات والأزمة النيجيري، الذي يضم ممثلين عن أجهزة الأمن، إن 12 من الولايات الـ36 قد تشكل بؤراً لأعمال عنف.

ولم يحدد أي موعد لصدور النتائج، لكنها تعلن بصورة عامة خلال 48 ساعة بعد انتهاء التصويت.