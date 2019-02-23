أنباء عن مغادرة عدد من قيادات الجيش الفنزويلي البلاد

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قالت مصادر في المعارضة الفنزويلية إن عددا من قيادات الجيش غادروا على متن طائرة إلى كولومبيا.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن مصادر في المعارضة قولها إن عدد من قيادات الجيش الفنزويلي غادروا البلاد على متن طائرة إلى كولومبيا.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، قد أعلن أن عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا.
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان
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