«البنتاجون»: واشنطن ستحتفظ بقوات فى جنوب سوريا

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون روبرستون إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود فى سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة التى يجرى التفاوض حولها فى شمال شرق سوريا، وبين القاعدة الأمريكية فى التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. وأضاف روبرستون «بضع مئات من القوات الأمريكية تتمركز فى شمال شرق سوريا كجزء من قوة متعددة الجنسيات،وبشكل منفصل، ستحتفظ الولايات المتحدة بوجود لها فى قاعدة التنف بالجنوب».
وأضاف: «ستتكون قوة المراقبة والرصد متعددة الجنسيات فى المقام الأول من دول فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، إلى جانب القوات الأمريكية، لمنع ظهور تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار فى سوريا».وتابع: «وبينما سيبقى عدد قليل من
وكان ترامب قال، إن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات فى سوريا لا يعنى تغييرا بشأن إعلانه فى ديسمبر سحب القوات الأمريكية الموجودة هناك، وعددها 2000 جندي. وبعد إعلان الولايات المتحدة قرارها إبقاء 200 جندى أمريكى فى سوريا، رحبت الإدارة التى يقودها الأكراد وتدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بالقرار، قائلة إن ذلك سيحمى منطقتهم وقد يشجع دولًا أوروبية على أن تبقى قواتها أيضا.
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