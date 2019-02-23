الحكومة الليبية ترد على تقرير هيومان رايتس ووتش

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ردت الحكومة الليبية المؤقتة على تقرير هيومان رايتس ووتش حول المدنيين المحتجزين لدى القوات الليبية.
وقالت الحكومة الليبية إن المدنيين المحتجزين لدى القوات الليبية سلموا أنفسهم باعتبارهم تابعين لجماعات إرهابية.
ودافعت الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد عن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني الليبيالموالي لها في مدينة درنة شرقي ليبيا، وذلك بعد تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" انتقد أوضاع المدنيين هناك.
وقال بيان للحكومة المؤقتة، مساء اليوم السبت، إن "المعركة التي تجري داخل المدينة القديمة
وعن انتقاد المنظمة لاحتجاز الجيش لمدنيين، قالت الحكومة في بيانها، "المدنيين الذين تحتجزهم القوات المسلحة هؤلاء سلموا أنفسهم طوعا باعتبارهم إما ينتمون للقاعدة أو لقوة حماية درنة التي بايعت البغدادي".
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