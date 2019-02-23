مسلحون يغتالون برلمانيا صوماليا بمقديشيو

وكالات

قام مسلحون مجهولون، اليوم السبت، باغتيال البرلماني الصومالي "عثمان علمي بقري"، في العاصمة مقديشو.

ونقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان قولهم إن مسلحين أطلقوا النار على النائب "بقري" قرب منزله

في حي "كاران" بمقديشو، وأردوه قتيلًا قبل فرارهم.

وكان الرئيس الصومالي محمد فرماجو قد أصدر توجيهاته بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي بيان صحفي للرئاسة، تناقلته وسائل إعلام محلية، تقدم "فرماجو" بالتعزية لذوي "بقري" وللشعب الصومالي.

و"بقري" من أبرز أعضاء البرلمان وأقدمهم، إذ يشغل مقعدًا فيه منذ عام 2004، وتقلد منصب نائب رئيس المجلس في فترة حكم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد .