مقتل 3 من قوات حفظ السلام في مالي

لقي 3 من قوات حفظ السلام الأممية في مالي مصرعهم، في هجوم شنته مجموعة من مسلحين على السيارة التي كانوا يستقلونها في سيبي على بعد 44 كلم من جنوب غرب باماكو، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة، وأصيب عسكري ومدني فيالهجوم الذي وقع الليلة الماضية.
وندد المتحدث الخاص للأمين العام محمد صالح اناديف، بهذه الاغتيالات، موضحاً أن "هذه الهجمات قد تمثل جريمة حرب، بموجب القانون الدولي".
ويسود مالي الاضطراب منذ الانقلاب الذي
وطُرد الإرهابيون بفضل تدخل دولي بقيادة فرنسا في يناير من عام 2013، لكن مناطق شاسعة من البلاد تفلت من سيطرة الحكومة ما تستغله التنظيمات الإرهابية لشن هجمات على قوات مالي وقوات الأمم المتحدة.
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