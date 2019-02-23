زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى البلاد

خوان جوايدو

وكالات

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى البلاد عبر البرازيل، كما قام جوايدو بإرسال قافلة مساعدات أخرى قادمة من كولومبيا إلى حدود البلاد، وذلك في مواجهة مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو - متحدثًُا من بلدة كوكوتا الحدودية بكولومبيا حيث تُخزن المساعدات المقدمة

من الولايات المتحدة، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت - إنه يقف وسط أطنان من الإمدادات التي تفضل حكومة مادورو منع دخولها بصورة سلمية إلى فنزويلا.وكان مادورو قد أغلق حدود بلاده، كما اشتبك جنود الحرس الوطنيمع المتظاهرين الذين يسعون للحصول على المساعدات على الحدود وأطلقوا عليهم الغاز المسيل للدموع.يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو - في 23 يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أعقبه اعتراف دول عديدة من بينها الولايات المتحدة، بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد رئيس البلاد نيكولاس مادورو التحرك واصفا إياه بـ"انقلاب دبرته واشنطن"، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.