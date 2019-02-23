- 1/2
- 2/2
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى البلاد عبر البرازيل، كما قام جوايدو بإرسال قافلة مساعدات أخرى قادمة من كولومبيا إلى حدود البلاد، وذلك في مواجهة مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقال جوايدو - متحدثًُا من بلدة كوكوتا الحدودية بكولومبيا حيث تُخزن المساعدات المقدمة
وكان مادورو قد أغلق حدود بلاده، كما اشتبك جنود الحرس الوطني
يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو - في 23 يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أعقبه اعتراف دول عديدة من بينها الولايات المتحدة، بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد رئيس البلاد نيكولاس مادورو التحرك واصفا إياه بـ"انقلاب دبرته واشنطن"، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.