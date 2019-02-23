زعيم كوريا الشمالية يغادر بلاده استعداداً للقائه مع ترامب

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون

وكالات

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم السبت، أن قطاراً يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في طريقه إلى فيتنام، حيث من المقرر أن يلتقي كيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأفاد موقع "إن كيه نيوز" الإخباري في سول، بأن قطار "كيم" المدرع

عبر جسر الصداقة على نهر يالو إلى الصين اليوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن مصدر دبلوماسي كوري شمالي، أن كيم غادر بيونج يانج بالقطار الساعة

0500 صباحا بالتوقيت المحلي.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة.

كانت صحيفة "نهان دان" الفيتنامية قد ذكرت يوم الجمعة أن مسافة تصل إلى 170 كيلومترا من الطريق السريع بين محطة قطار دونج دانج على الحدود الصينية وهانوي التي تستضيف القمة، ستغلق يوم 26 فبراير، وهو اليوم السابق لموعد عقد القمة التي تستمر يومين.