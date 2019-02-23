الرئيس التونسى يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي

وكالات

وصل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم السبت إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار شرم الشيخ وزير التنمية

المحلية اللواء محمود شعراوي.



وكان العديد من رؤساء الوفود العربية والأوروبية وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ - في وقت سابق

اليوم - للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية غدا /الأحد/ بمدينة شرم الشيخ، والتي تعقد للمرة الأولى تحت شعار (الاستثمار في الاستقرار)، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.