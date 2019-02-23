أمريكا: "نشعر بقلق بالغ" لانتهاك الحريات في تركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء تقارير تفيد بأن ممثلي الادعاء في تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات إلى 16 من قادة المجتمع المدني والإعلام والأعمال.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو في بيان: "القدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة... نحث تركيا على احترام هذه الحريات والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً".