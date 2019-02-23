كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزام الأحمد يسلم سفير روسيا رسالة الرئيس عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس محمود عباس اليوم رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، وفقا لمسؤول في فتح عزام الأحمد.

وقد استقبل الأحمد ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مكتبه في رام الله ، سفير روسيا في فلسطين " حيدر أغانين " وأعطى الرسالة من عباس إلى بوتين.

وقال في بيان ان الخطاب يتحدث عن آخر التطورات وانقطاع الحكومة الإسرائيلية عن عائدات الضرائب الفلسطينية في انتهاك للبروتوكولات الاقتصادية الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل والقانون الدولي وينظر إليها كوسيلة لابتزاز القيادة الفلسطينية.

كما شكر عباس روسيا في الرسالة على جهودها الرامية إلى تقريب الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام بينهما ، لا سيما اجتماعهما الأخير الذي عقد في موسكو.وتأتي هذه الرسالة قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو ومقابلة بوتين.