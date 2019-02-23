كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس محمود عباس يوم السبت الي مدينة شرم الشيخ في مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.

وفي القاعة الرئاسية بمطار شرم الشيخ الدولي ، كان في استقبال الرئيس، وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي وسفير فلسطين لدى مصر وممثلها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

ويرافق الرئيس كلا من أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " صائب عريقات " ووزير الشؤون الخارجية والمغتربين " رياض المالكي " ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ، الرئيس عباس في الزيارة الرسمية.

وابتداء من يوم الأحد ، سيعقد قادة ورؤساء الحكومات من 28 دولة أوروبية و 21 دولة عربية مؤتمر قمة يستمر يومين في شرم الشيخ لمناقشة التحديات المشتركة وتعزيز فرص التعاون المتبادل.

وهذه هي أول منصة تجمع بين رؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية من أجل معالجة القضايا الملحة ، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.