كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي: بوتين يزور قطر قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر "قريباً" ، حسبما أعلن للسفير الروسي في الدوحة ، في مقابلة مع صحيفة "روسيا اليوم" ، قال نور محمد خلوف "هناك تنسيق كبير بين البلدين للتحضير للزيارة".

وقال إن الزيارة ستعالج أساسا العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة للأزمة السورية وإمكانية تزويد قطر بنظام الدفاع الصاروخى"أس-400".

ومن جانبة قال السفير إن موقف موسكو من أزمة الخليج سيتم معالجته خلال الزيارة بالإضافة إلى التنسيق بين البلدين في أسواق الغاز الدولية والتعاون في تنظيم كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر في 2022.

وفي يوليو ، زار أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، موسكو وناقش مع بوتين القضايا الإقليمية ، بما في ذلك أزمة الخليج ، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

ومنذ صيف عام 2017 ، قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر وفرضت "تدابير عقابية" وفرضت "الحصار علي الدوحة متهمياً اياها بدعم الارهاب.