كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يرشح "كرافت" سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السفيرة الأمريكية في كندا، كيلي نايت كرافت، مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة.

وغرد ترمب على "تويتر"، اليوم السبت، معرباً عن سعادته بإعلان خبر ترشيح كيلي للمنصب.

وجاء ترشيح كرافت بعد أسبوع على سحب التداول بخيار ترمب السابق لمذيعة "فوكس نيوز" السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، وسط انتقادات بأنها تفتقر إلى الثقل المطلوب لهذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.