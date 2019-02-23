كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يشارك في القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وفد الاْردن المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد.

وتنطلق القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة نحو 50 من رؤساء الدول العربية والأوروبية لمناقشة عدة ملفات مهمة، تختص بالتعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي القمة التي تعقد بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وتناقش ملفات المنطقة والتحديات القائمة، والقضية الفلسطينية، والإرهاب، واللاجئين، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أزمات سوريا واليمن وليبيا، والمصالح العربية الأوروبية المشتركة، والاستثمار والأمن الإقليمي وتغيرات المناخ، والحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث ستتناول الجلسات الرئيسية والعامة سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، وسيعقبها في نهاية الجلسات، صدور بيان ختامي يتناول توصيات القادة حول كافة الملفات.

وأكد السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن 24 رئيسا ورؤساء وزراء من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيحضرون قمة شرم الشيخ، وهي الأولى لدول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وأشار إلى أن القمة ستتيح الفرصة للقادة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والتحديات المشتركة.