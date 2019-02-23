“هاتريك” ميسي الرائع يقود برشلونة للفوز على إشبيلية ويواصل ابتعاده في صدارة “الليغا”

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه إشبيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان منهزما في مناسبتين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما، قبل قليل، بملعب “رامون سانشيز بيسخوان”، برسم الجولة 25 من الدوري الإسباني الممتاز.

وانتهى النصف الأول من اللقاء، بتفوق أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد، وقع للفريق الأندلسي كل من خيسوس نافاس، في الدقيقة 22، وغابريال ميركادو، في الدقيقة 42، بينما وقع الهدف الوحيد لبرشلونة، ليونيل ميسي، في الدقيقة 26.

وفي الجولة الثانية، وشح ميسي صدره بوسام نجم اللقاء الأول، كما هي عادته، وقلب تأخر فريقه إلى انتصار بثلاثية، وذلك بعد أن وقع هدفين اثنين، في الدقيقتين 67 و85، ليسجل بذلك “الهاتريك” رقم 50 له في الليغا، قبل أن يلبس ثوب المرر الحاسم، ويمنح تمريرة الهدف الرابع للويس سواريس، الذي وقعه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، واصل الفريق الكتالوني ابتعاده في صدارة “الليغا”، بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيلية في 37 نقطة في المركز الخامس.