نقاش كتاب التنوير الآن لستيفن بينكر | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 02/ 03/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: بيت الحكمة، عمّان

يستضيف بيت الحكمة في عمّان نقاشًا لكتاب التنوير الآن، لستيفن بينكر. حيث جاء الكتاب في ثلاثة أجزاء موزعة على 23 فصلًا، استخدم فيها بينكر الأرقام والإحصائيات ليؤكِّد أن الصحة والازدهار والأمان والسلام والسعادة في ازدياد في الغرب والعالم ككل، وترجع هذه النتائج الإيجابيَّة بشكل أساسي لقيم التنوير كالعلم والعقل والإنسانيَّة، لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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